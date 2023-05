Isola 2023 | Le Confessioni Intime Dell’Ex Suor Cristina!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 2 maggio 2023) Nell’ultimo daytime dell’dei famosi, Cristina Scuccia é stata chiamata a rispondere ad alcune domande di Marco Mazzoli e Paolo Noise. Non domande qualsiasi, visto che i due conduttori radiofonici volevano indagare sulla vita amorosaCristina. Cosa avranno scoperto? Ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente dall’Honduras! Noise e Mazzoli mettono alle strette Cristina Scuccia Cristina Scuccia é indubbiamente una delle naufraghe che sta incuriosendo di più il pubblico di Canale 5 e non solo. Pure i suoi compagni di avventura stanno cercando di sapere qualcosa in più su di lei. In questi giorni si é parlato tanto della vita amorosaCristina. Si era chiacchierato parecchio per via della sua amicizia speciale con Helena Prestes. Poi anche Vladimir Luxuria aveva insinuato ...