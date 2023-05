Isola 17 | le anticipazioni della terza puntata | in arrivo un nuovo naufrago | Asia Argento in Honduras per una sorpresa a Fiore

(Di martedì 2 maggio 2023) Andrà in onda questa sera su Canale 5 ladiciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. Archiviate (per il momento) le polemiche in merito a una presunto abbandono di Enrico Papi in seguito ad alcuni malumori espressi dalla showgirl, i naufraghi si preparano a vivere una nuova diretta dall’. Ecco cosa vedremo: In prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con L’dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.sbarcherà sull’per fare unaa ...

L'attrice figlia d'arte del regista Dario e sorella di Fiore ha già girato una breve clip per gli account social dell'annunciando di essere arrivata in Honduras più carica che mai. L'...Dopo l'eliminazione provvisoria di Marco Predolin, noto conduttore che è sbarcato sull'di Santa Elena (dove sta vivendo da solo), altri tre concorrenti sono finiti al televoto. Stiamo parlando de 'las chicas' Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo e della coppia composta da Alessandro ...Dopo una pausa di un anno tornerà sull'ammiraglia Mediaset la nuova edizione di Temptation Island . Alla guida ci sarà anche stavolta Filippo Bisciglia , la cui fidanzata è al momento a L'dei Famosi. In tanti però si staranno chiedendo quando andrà in onda il reality show prodotto da Maria De Filippi . In base alle indiscrezioni circolate online pare che il programma vedrà luce ...

Isola dei Famosi, anticipazioni 2 maggio Ospiti e televoto Napolike.it

Andrà in onda questa sera su Canale 5 la terza puntata della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi. Archiviate (per il ...L'ex tronista di "Uomini e Donne", Lucas Peracchi, si rivolge direttamente a Ilary Blasi per partecipare a "L'Isola dei Famosi".