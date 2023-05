“Irpinia Pride 2023” | cresce l’attesa | mettiamoci la faccia

(Di martedì 2 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA poco più di un mese dalla manifestazione che, il 10 giugno, colorerà la città di Avellino dei colori dell’arcobaleno, l’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+”, che ne è l’ideatrice, lancia l’immagine che sarà il simbolo dell’. «La nostra associazione si fonda su due principi cardine: quello dell’ “Io sono ok, tu sei ok” e quello della “cultura del rispetto” – spiega il direttivo di “Apple Pie”- Crediamo infatti che le differenze non debbano creare barricate dietro cui isolarsi gli uni dagli altri ma, al contrario, possano spingerci a conoscere, a comprendere ciò che caratterizza ciascun individuo, così da arrivare a scoprirci simili pur riconoscendo ad ognuno la propria unicità. Ed è proprio da questo concetto che nasce l’idea alla base del logo dell’...

Avellino . L'attesissimo evento che il 10 giugno colorerà la città di Avellino avrà infatti ben quattro personalità che, con la loro partecipazione, faranno da testimonial per celebrare l'orgoglio ...Ancora Napoli che si riempirà di bandiere arcobaleno il 2 luglio, per poi far arrivare l'Onda delcampana ad Aversa (25 giugno) e a Mercogliano(30 luglio). Il prossimo 16 luglio sarà ...30 luglio 2022 : Reggio Calabria2022,2022, Mercogliano2022, Rimini Summer2022;. 24 settembre 2022 : Aosta...

