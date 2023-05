(Di martedì 2 maggio 2023) La polizia di Teheran ha messo ufficialmenteFatemeh Motamed-Arya e Afsaneh Bayegan, dueiane finite nel mirino del regime dopo essere state avvistate in pubblico mentre non indossavano l’hijab obbligatorio. Lo rende noto Bbc Persian. Motamed-Arya, 61 anni, è considerata una dellepiù importanti nella storia dell’e nella sua carriera ha vinto 4 Crystal Simorgh, il riconoscimento del Festival del cinema più prestigioso del Paese. Bayegan, invece, ha 62 anni ed è nota non solo per la sua carriera cinematografica ma anche per essere arrivata seconda nel contest di bellezza di Missnel 1976. Sia Motamed-Arya che Bayegan fanno parte di una lunga lista died esponenti del mondo dello spettacolo che si ...

La polizia di Teheran ha messo ufficialmenteinchiesta Fatemeh Motamed - Arya e Afsaneh Bayegan, due attrici iraniane finite nel mirino del ...delle attrici più importanti nella storia dell'e ...Lo ha dimostrato nell'accordo tra Arabia Saudita e. La posta in gioco immediata per la Cina è ... Anche solo la fine dei combattimenti in Ucraina ,forma di un cessate il fuoco stabile, ...... ma in silenzio gioisci per il gol del Napoli ma la Salernitana pareggia e allorala pioggia ... Quel colpo di genio che mi ha fatto fare le paste cresciute e la frittata di maccheroni in, ...

Iran, sotto inchiesta due attrici accusate di non aver indossato il velo Open

I prezzi avevano registrato il +47,7% a febbraio ma da allora i dati non sono stati aggiornati. Per gli analisti, interpellati dal FT, il tasso potrebbe superare il 49%, battendo così il record del 19 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...