Iran | due attrici sotto inchiesta | non hanno indossato in pubblico l’hijab | il velo islamico

(Di martedì 2 maggio 2023) La poliziaiana ha messodue, Afsaneh Bayegan e Fatemeh Motamed-Arya. L’accusa è di non averin, il. Lo riportano l’agenzia di stampa Irna e la Bbc in persiano. Afsaneh Bayegan, che sta recitando nella serie televisivaiana “Deev va Mahpishooni” (la Bella e la Bestia), ha partecipato a capo scoperto a una cerimonia in onore dell’attore Atila Pesyani. Allo stesso evento anche l’attrice Motamed-Arya si è presentata senza. Violato l’obbligo di indossare«Afsaneh Bayegan e Fatemeh Motamed-Aryaviolato l’obbligo di indossare ...

Motamed - Arya, 61 anni, è considerata una delle attrici più importanti nella storia dell'

