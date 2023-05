“Io non mi trucco” | alla scoperta del romanzo di Simona Cantelmi

Leggi su lopinionista

(Di martedì 2 maggio 2023) “Io non mi” è il titolo deldi, giornalista e scrittrice bolognese, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni (160 pp., 15 euro) e in libreria dal 10 aprile, una narrazione sull’amicizia tra donne, tra quattro trentenni alle prese con i piccoli e grandi problemi della vita e che troveranno una soluzione anche grazie all’empatia esolidarietà che si creerà così spontaneamente tra loro. C’erano una volta quattro amiche, quattro vite che si incrociano e incastrano tra loro, una città: Bologna, e poi il lavoro, gli amori e la protagonista assoluta del: l’amicizia. Grazie a questo sentimento forte e autentico che lega le quattro donne, la storia si sviluppa e prende pieghe inaspettate. Molto diverse per carattere, vicine quasi per caso, si sostengono e ...