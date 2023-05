“Io fuori” Amici 22 | Aaron non regge al momento più brutto dopo l’uscita di Cricca “È finita”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 maggio 2023)22, la disperazione dell’allievodi scena di. Siamo nel Serale, la fase conclusiva e tanto attesa del popolare talent show condotto su Canale 5 da Maria De Fillipi. Una girandola di emozioni ha accompagnato i protagonisti di questa edizione – che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico – e ora si tirano le somme. E già, sono rimasti in sei a contendersi l’ambito premio che, oltre alla gloria, consentirà al vincitore di guadagnare 150mila euro. Questo, almeno, è l’ammontare del premio conquistato l’anno scorso da Giulia Stabile e che dovrebbe essere riconfermato anche nell’edizione attuale. Dicevamo che sono rimasti in sei: Wax e Mattia Zenzola per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa; Maddalena Svevi e Angelina Mango per il team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e infine ...