Intervento del dott Vittorio Sorge | Vice Direttore Generale di Banca Popolare di Puglia e Basilicata

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) - A partire dal prossimo 8 maggio ladiutilizzerà un nuovo Sistema Informativo, migrando la propria piattaforma tecnologica ad un nuovo Centro Servizi, il Consorzio CSE di Bologna. Altamura (Bari) 2 maggio 2023.Lacresce e quando si cresce i cambiamenti sono necessari. BPPB ha appena ricevuto un riconoscimento, quale eccellenza di, assegnato da “Milano Finanza”. Partiamo dal premio, che è vero riguarda le attività del 2021, ma in qualche maniera riconosce anche le positività dell'anno appena trascorso, tra cui il Bilancio appena approvato, che è stato un bilancio più che virtuoso. Pochi giorni è stato assegnato questo importante riconoscimento da Milano Finanza, “Siamo davvero orgogliosi, perché siamo stati premiati come la ...

...distaccamento di Chivasso Una pattuglia della polizia stradale ha soccorso un capriolo che era capitato sulla corsia di emergenza dell'autostrada A5 Torino - Aosta. Ad eseguire l'è ...Fedez è tornato in sala operatoria , dopo l'per esportare il tumore al pancreas , per un'operazione alla pancia che aveva tenuto ... 'Durante l'operazione (quella per la rimozionetumore, ...... con un rialzo dei prezzirame gia' a partire da quest'anno. Gli analisti di Intermonte ritengono poco probabile l'di Poste, visto che 'richiederebbe necessariamente un accordo sul ...

Concertone 1 maggio, l’intervento di Rovelli su armi e guerra e l’attacco a Crosetto Il Fatto Quotidiano

Intervista al noto chirurgo dei VIP Antonio Franco, che si racconta a Novella 2000 svelando quali sono gli interventi più richiesti ...Si tratta di un evento B2B di networking e formazione riservato agli operatori dell’ospitalità, i fornitori di servizi turistici, attività ed esperienze ...