Internazionali d’Italia 2023 | Roma accoglie il grande tennis | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 maggio 2023) Tre settimane di gare all’ombra dello Stadio Olimpico nel bellissimo Foro Italico della Città eterna. Si supererà quota 300 incontri di, il doppio dei campioni in azione, all’interno di un campus estremamente più attrezzato, bello,e funzionale per tutti gli abitanti di questo maggio capitolino. Per la tredicesima volta consecutiva il torneo, organizzato dalla FITP e da Sport e Salute e con il sostegno del Title Sponsor BNL, si giocherà con la formula combined, ma sarà uno storico upgrade a rendere il tutto ancora più interessante: il numero dei giocatori e delle giocatrici nei tabelloni ATP 1000 (uomini) e WTA 1000 (donne) verrà incrementato fino a novantasei unità. La previsione è quella di superare le 300mila presenze superando agevolmente il record di 16 milioni di euro d’incasso fatto registrare nel 2022. Una sfida ambiziosa per la ...