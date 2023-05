(Di martedì 2 maggio 2023) Marcelopuò dire addio all'? Sì, ma non a qualunque cifra. L', che soltanto un anno fa ha rinnovato...

E non un gol qualsiasi, quello decisivo per dare ila una festa che Napoli aspettava da ... nella diciottesima M'Bala Nzola (Siena); nella diciannovesima Federico Dimarco (); nella ventesima ...Stando al portale 'Football Insider' servirebbero circa 80 milioni di euro per convincere l'a dare illibera per la cessione del giocatore, seguito con interesse negli ultimi tempi anche da ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:del Mare ... VERONA "h. 21.00 ORSATO MOKHTAR " PALERMO IV: COSSO VAR: MARINI AVAR: FABBRI ...

Inter, via Brozovic Serve un'offerta top | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La partecipazione all’evento - aperto a tutti gratuitamente e con possibilità di acquisizione di crediti CFA- , sarà un prezioso momento di approfondimento legato al timbro, come ha sottolineato l’ide ...A meno di una settimana dalla semifinale di Champions Legue tra Milan e Inter, Agcom interviene per la trasmissione in chiaro: ecco dove e quando vederla.