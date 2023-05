Inter | pensati in coppa! L’effetto placebo già provato in tre occasioni

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 maggio 2023) Domani l’affronta il Verona in trasferta per il quarto e ultimo turno infrasettimanale della stagione. Di metà settimana, la squadra vola EFFETTO? Si gioca di mercoledì, a tre giorni dalla gara di campionato, ed è decisiva: facile, è una partita di coppa. Risposta sbagliata! Anzi no,, sì, è una partita di coppa… Effettoaffinché l’si pensi in coppa per sfoderare l’ennesima prestazione da urlo di metà settimana. Domani, i nerazzurri scenderanno in campo al Bentegodi di Verona per la trentatreesima giornata di campionato. Serve la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta considerando la semifinale di ritorno di Coppa Italia (ah già, anche quella di mercoledì). Il treno Champions League è già in marcia e l’non può restare a piedi. La ...