... faceva esplodere l'Olimpico e sprofondare il Milan fra una delle probabiledalla prossima ... Considerando anche il fatto che fra sette giorni si giocherà il confronto fra Roma e, ci sono ......mancano poco più di dieci giorni all'andata della semifinale di Champions League tra Milan ed,... la Rai con Rai 1, Mediaset con Canale 5 ma non sonocandidature da parte di La7 e NOVE. La ...Discorso inverso per l', non solo per il fatto che attualmente è sesta e staccata di due punti,... indicarla come una delle più probabili fra le, non appare per nulla azzardato. Ci sarà ...

Inter, escluse lesioni per Gosens: i tempi di recupero Calciomercato.com

L' Inter si è imposta per 3-1 contro la Lazio la scorsa domenica in un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League. Nota stonata della giornata di San Siro, però, l'infortunio di Robin G ...Il calciatore si è infortunato nell’azione del gol contro la Lazio Roma, 2 mag. – Inter in ansia per le condizioni di Robin Gosens. L’esterno si è infortunato nell’occasione del gol contro la Lazio .