Inter | ecco la via d’uscita | sul piatto ora 15 milioni

... dai festeggiamenti alla delusione del Napoli Oggi, dopo 33 anni, i ragazzi di mister Spalletti avrebbero potuto diventare campioni d'Italia: dopo la vittoria dell'sulla Lazio, agli azzurri ...L'obiettivo è chiaramente quello di arrivare nella miglior condizione possibile allo scontro diretto con l'e alla doppia semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen.perché Paulo Dybala saprà soltanto domani - dopo un confronto con Mourinho e lo staff medico giallorosso - se andare ......nostre esigenze non sono state prese in considerazione! Dopo la sconfitta della Lazio con l', "... Edil gol di Dia. Uno stadio, e una città sono stati storditi dal silenzio. Tutto quel lavoro ...

Inter, come sta Robin Gosens dopo l'infortunio in Inter-Lazio No lesioni ossee, ecco quando può rientrare Eurosport IT

Nelle ultime ore sembrerebbe però che la permanenza di Lukaku sia una pista molto complessa per l’Inter. Ecco le condizioni che dovranno avverarsi per far sì che Lukaku possa rimanere all’Inter. 1.Circolano con insistenza le voci che vorrebbero la dirigenza della Juventus pronta a tenere Massimiliano Allegri ancora in organico ...