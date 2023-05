Inter | a Verona torna Lautaro dal 1' | la probabile formazione e gli ultimi dubbi di Inzaghi

(Di martedì 2 maggio 2023) Dare continuità alla vittoria in rimonta con la Lazio e portare a casa altri punti pesanti per la serratissima corsa Champions League....

- Squalificati: /- Infortunati: Gosens, Skriniar (stagione finita). - Squalificati: / ... - Squalificati: /- Infortunati: Depaoli (dubbio); Hrustic; Henry (stagione finita), Lasagna. -...Il 3 maggio 2023 le gare della 33ma giornata di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Atalanta - Spezia,e Lazio - Sassuolo anche su Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 3 maggio 2023 c'é la trentatreesima giornata del campionato di Serie , che si gioca in ...Arriva la trentatreesima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese spiccadi mercoledì 3 maggio 2023 allo stadio Bentegodi di. Il calcio d'inizio è atteso per le ore 21:00. Abbonati adesso a DAZN al costo di 29,99 al mese! L'si presenterà a ...

Inter, le condizioni di Gosens dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio. Ecco come sta il giocatore di Simone Inzaghi ...Ultimissime da casa Inter per quanto riguarda Robin Gosens. Oggi l'esterno nerazzurro si è sottoposto a nuovi controlli dopo la lussazione della spalla destra rimediata contro la Lazio e subito ridott ...