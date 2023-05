Intelligenza artificiale | IBM blocca le assunzioni «umane» e si affida al software

(Di martedì 2 maggio 2023) Entusiasti del progresso da una parte, angosciati per un cambio di paradigma che rischia di travolgerci dall'altra. L'impatto dell'su molti settori professionali provoca la divisione già vista al tempo dell'avvento di internet. E come allora è inevitabile che le grandi compagnie siano tra le prime a puntare sui benefici promessi dall'ultimo arrivato. Questione di numeri e necessità di risparmio, due delle motivazioni che hanno spinto IBM ad annunciare una stretta sulle prossime, poiché le scrivanie precedentemente garantite ai dipendenti saranno liberate per far spazio ai. “I compiti più banali come scrivere lettere di valutazione e verifica, oppure spostare i dipendenti tra i reparti saranno probabilmente automatizzati”, ha detto in una intervista Arvind Krishna, ...

I dipendenti di Samsung non potranno più utilizzare strumenti basati sull'generativa sui dispositivi aziendali. In un memo diffuso dall'azienda, questa ha spiegato che, per adesso, strumenti come ChatGPT e simili non potranno essere utilizzati, ...... la presenza di sempre più siti Web con articoli "quasi interamente scritti dall'", usati per la diffusione di fake news e spam . L'IA è sempre più un veicolo di spam Gli ...come strumento e come potenzialità: intervista a Cristiana Falcone, consigliere del Comitato Sostenibilità in ...

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi più dibattuti in futuro e cresce il fronte di quelli che lanciano l’allarme ...IBM ha deciso di bloccare le assunzioni nei prossimi anni in quei ruoli dove l'intelligenza artificiale può sostituire l'uomo ...