Infortunio Gosens | risonanza per l’esterno tedesco | ecco come sta

(Di martedì 2 maggio 2023)in giornata perdell’Inter:le ultime sulle sue condizioni Sky Sport riporta alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni di Robin, che si è sottoposto quest’oggi ad unamagnetica. Si escludono lesioni perdell’Inter, che ora continuerà a seguire una terapia conservativa con immobilizzazione della spalla per una settimana, prima che venga rivisitato dallo staff.

Arriva il responso degli esami cui si è sottoposto Robindopo l'alla spalla rimediato contro la Lazio: ecco quando torneràArrivano buone notizie per l'Inter. La vittoria contro la Lazio aveva lasciato tutti con il fiato sospeso per l'...... Politano convocabile Leggi anche Calcio: Allegri in conferenza, le ultime su Di Maria e Rabiot Calcio: Inter, previsti nuovi esami perSmaltita la delusione per il pareggio contro ...Sospiro di sollievo per Robin. In seguito all'alla spalla accusato dopo il gol contro la Lazio, l'esterno dell'Inter ha effettuato nella giornata di martedì una risonanza magnetica che ha scongiurato lesioni . ...

Inter, infortunio Gosens: previsti nuovi esami, i tempi di recupero Fantacalcio ®

Inter, le condizioni di Gosens dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio. Ecco come sta il giocatore di Simone Inzaghi ...Ultimissime da casa Inter per quanto riguarda Robin Gosens. Oggi l'esterno nerazzurro si è sottoposto a nuovi controlli dopo la lussazione della spalla destra rimediata contro la Lazio e subito ridott ...