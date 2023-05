(Di martedì 2 maggio 2023) Becky Holt è la donna piùdella Gran Bretagna. Il suoè una vera e propria tela sul quale abbonda l’inchiostro: il 95% della sua pelle, infatti, è ricoperta da tatuaggi. Una scelta di vita che l’ha resa celebre sui social network, dove gli estimatori dei diesgni indelebili la adorano. Ma l’, negli ultimi giorni, ha avuto bisogno di sfogarsi con i suoi follower. Il motivo? Il suo aspetto fisico, molto spesso è un vero e proprio ostacolo per lei… Lo sfogo social della donna più: «sia una» Le persone per strada sono portate a giudicarla. Una situazione che, adesso, inizia a pesare a Becky che su Instagram – in una diretta – ha voluto chiarire. Il suo sfogo è presto divenuto virale oltre manica, dividendo gli utenti. La modella, in ...

Becky Holt è la donna piùdella Gran Bretagna . Il suo corpo è una vera e propria tela sul quale abbonda l'inchiostro: ... Ma l', negli ultimi giorni, ha avuto bisogno di sfogarsi con i ...Per lui quello di avere una folta criniera, che non si capisce seo dipinta, per le donne (... la conoscono già tutti, non c'è bisogno che la mangi pure la Venere. Il vino sembra che ...Un gesto tenerissimo che non è passato inosservato dai fan delle due. Edoardo Donnamaria attacca la fan che si èla sua canzone sul braccio: 'Matta come un cavallo' Oriana Marzoli, ...

Influencer tatuata su tutto il corpo in lacrime: «Non mi fanno entrare nei bar, pensano sia una criminale» ilmattino.it

Chiara Nasti ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui è insieme al suo bambino Thiago. L'influencer, nelle scorse ore era stata presa di mira dagli hater dopo ...Becky Holt è la donna più tatuata della Gran Bretagna. Il suo corpo è una vera e propria tela sul quale abbonda l'inchiostro: il 95% della sua pelle, infatti, ...