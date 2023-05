Infantino e i Mondiali femminili | «Se le offerte per i diritti tv saranno basse | non li trasmetteremo»

(Di martedì 2 maggio 2023) Quest’estate è in programma il Mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda, ma alcune televisioni europee non hanno ancora acquistato itv. I soldi derivati daitelevisivi sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del calcio in ogni Paese, ancor più fondamentali se si tratta del calcio femminile, che soffre ancora di un’enorme differenza sotto l’aspetto economico rispetto al maschile. Il presidente della Fifa Giannisi è espresso così su Twitter: «Oggi ho ripetuto il mio appello alle emittenti affinché paghino un prezzo equo per imediatici della Coppa del mondo femminile 2023. La Federazione mondiale ha fatto la sua parte, portando il montepremi a 152 milioni di dollari, triplicando l’importo pagato nel 2019 e dieci volte di più rispetto al 2015. Tuttavia le ...

