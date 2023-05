Ineos Grenadiers | che gaffe! Nella felpa celebrativa del Giro d’Italia… non c’è la Sardegna

(Di martedì 2 maggio 2023) Sardinia no est Italia. Questo è un vecchio motto degli indipendentisti sardi che da secoli sognano la loro terra divisa dall’Italia e per conto suo. A realizzare il loro sogno, a pochi giorni dald’Italia, è stata lacon una gaffe davvero non banale. Leggi anche:L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:d’Italia, Evenepoel racconta: “Da giovane in vacanza sul Garda e andavo in mountain bike”d’Italia, per il Ministro Abodi è “un’eccellenza italiana”

L'edizione numero 106 del Giro d'Italia si snoderà lungo 3.489,2 km e 21 tappe e la presentazione dellaè l'occasione per tracciare la 'Corsa Rosa' di Filippo Ganna, secondo alla ...Bernal Egan () + 0.54 9. Dunbar Edward (Team Jayco - AlUla) + 0.54 10. Gloag Thomas (Jumbo - Visma) + ...Entrambi vanno a caccia del primo successo nel Giro, impresa già riuscita nel 2020 a Tao Geoghegan Hart, recente vincitore del Tour of The Alps e una delle punte dellainsieme a ...

Ciclismo, Giro d'Italia 2023: ufficializzato il team INEOS Grenadiers. Thomas e Geoghegan Hart guidano la truppa OA Sport

Le Tour d'Italie (6-28 mai) est sur le point de débuter. Retrouvez ici la liste des engagés pour le premier Grand Tour de l'année.Quattro giorni e si comincia: tutto pronto al Giro d’Italia 2023 con la Partenza dall’Abruzzo per poi chiudere in bellezza in quel di Roma. L’attesa è tantissima per quest’edizione della Corsa Rosa ch ...