Ineos Grenadiers | che gaffe | nella felpa celebrativa del Giro d’Italia… non c’è la Sardegna!

Leggi su blogciclismo

(Di martedì 2 maggio 2023) Sardinia no est Italia. Questo è un vecchio motto degli indipendentisti sardi che da secoli sognano la loro terra divisa dall’Italia e per conto suo. A realizzare il loro sogno, a pochi giorni dald’Italia, è stata la squadra britannica dellacon unadavvero non banale L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati:d’Italia, Evenepoel racconta: “Da giovane in vacanza sul Garda e andavo in mountain bike”di Romandia, la classifica finale: vince Adam Yates, sul podio Caruso