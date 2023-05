Incorvaia chiarisce il caso del ‘corriere Amazon’ e replica a Fiorello e la Littizzetto

Leggi su biccy

(Di martedì 2 maggio 2023) Delle stories palesemente ironiche di Micolsono diventate un verotrattato su quotidiani e programmi televisivi (con tanto di battute die Luciana). La 29enne con le battute sul corriere di Amazon che l’ha svegliata è da giorni al centro di satira e anche di feroci critiche e polemiche. Per questo motivo l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio e parlarne su Instagram. Micol: “Il mio tono era ironico”. “Per quanto riguarda la satira ho riso anche io, anche se alcune uscite non sono state di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui la disinformazione possa generare cattiveria da parte di gente che non ha nulla a che fare con me, che non conosce la mia storia e che soprattutto non si documenta ...