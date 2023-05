Incoronazione di Carlo III | i dettagli del concerto

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 maggio 2023) Il prossimo 6 maggio reIII e la regina Camilla saranno ufficialmente incoronati come sovrani del Regno Unito. La mattina vedrà milioni di persone assistere alla funzione religiosa, trasmessa anche in mondo visione. Ma i festeggiamenti andranno avanti per tutto il weekend. Uno degli eventi più attesi è ilche ospiterà artisti di fama internazionale. Ecco tutti iche riguardano il palcoscenico ed i nomi degli ospiti. Il Sun ha riportato che si tratterà, infatti, del palco più grande mai costruito in Gran Bretagna. Il progetto è un omaggio al Regno Unito e all’unione a cui reIII aspira così tanto. Alcune fonti, infatti, hanno dichiarato che formerà una gigantesca Union Jack per celebrare l’del Re. A copertura, invece, ci sarà un tetto a forma di corona. La ...