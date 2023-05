Incoronazione Carlo III | sul capo del re una corona da oltre 2 kg

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 maggio 2023) (Adnkronos) – Oro, gemme, velluto rosso e pelliccia di ermellino. Ladi Sant’Edoardo, che verrà posta sabato ina reIII, è un potente simbolo della monarchia britannica. Alta più di 30 centimetri, realizzata in oro a 22 carati, è però anche molto pesante – ben 2,28 kg- e per questo il sovrano la indosserà per meno di un’ora. Poi verrà riposta nella Torre di Londra, in attesa della prossima. Lafu realizzata ne 1661 per l’diII, prendendo a modello quella di Edoardo il confessore (sovrano fra il 1042 e il 1066), ritratta nel famoso arazzo di Bayeux, in Francia. Considerata una reliquia, ladel re canonizzato come santo era stata usata per secoli, ...