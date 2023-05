Incidente in A9 | maxi sconto tra tre veicoli a Lomazzo | code in direzione Milano

(Di martedì 2 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorscontro oggi lungo l’autostrada A9,, nel tratto doposud Km 23+500. Intorno alle 17 circa di oggi martedì 2 maggio tre squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, Appiano Gentile e del comando di Como sono intervenute in A9 per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il sinistro, piuttosto importante, si è verificato a Melbourne , in Australia, ed è stata proprio la sportiva di Maranello ad innescare questoche ha visto coinvolte anche una Nissan ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ... con le grandi città che tornano in auge dopo il timore deiassembramenti del periodo pandemico e la ...Illinois - Una tempesta di sabbia e polvere in Illinois ha provocato untamponamento a catena, bloccando l'autostrada I55, con ben 72 veicoli coinvolti tra auto e camion. Purtroppo il ...

Tempesta di sabbia in Illinois provoca grave incidente in autostrada: maxi tamponamento, 6 morti e 30 feriti Virgilio Notizie

Maxi scontro oggi lungo l'autostrada A9, direzione Milano, nel tratto dopo Lomazzo sud Km 23+500. Intorno alle 17 circa di oggi martedì 2 maggio tre ...Maxi incidente su un'autostrada in Illinois, una violenta"tempesta di sabbia ha provocato un tamponamento a catena che ha coinvolto una settantina di veicoli. Alcuni camion hanno preso fuoco. Il bilan ...