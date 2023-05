Dopo le stravaganze delGala, il Metropolitan Museum di New York continua l'omaggio a Karl Lagerfeld, con una grandesu uno stilista "camaleontico" che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda e nella ......- chair dello strepitoso evento di apertura dellaKarl Lagerfeld: A Line of Beauty. L'incredibile re - edition del diamante Tiffany & Co è apparso al collo di Dua Lipa sul red carpet del...... che sul suo profilo Instagramdei semplici esercizi da eseguire a casa con dei piccoli pesi per avere delle braccia toniche esattamente come quelle sfoggiate da Carla Bruni aiGala ( ...

In mostra al Met di New York il mondo camaleontico di Lagarfeld - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un Met Gala così elegante non si era mai visto. L’evento, che va in scena ogni primo lunedì di maggio, coincide con l’inaugurazione di una mostra a tema fashion al Metropolitan Museum of Art… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...