In Giappone c’è una proposta di legge per limitare la circolazione di immagini sessuali

(Di martedì 2 maggio 2023) In particolare video e foto fatti di nascosto, un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni e per cui non esiste una norma nazionale

Sono solo due le squadre straniere ad aver vinto il Selis, e nonostante il numero delle formazioni presenti da tutto il mondo (compresoe Australia!) sia cresciuto nel corso degli anni ...Le altre tre aste si svolgeranno online, una sarà inerente i viaggi in, mentre le altre due saranno intitolate Crazy Little Things.... Focus Asia 2023 ha potuto sostenere tutt i registi e produttori di Filippine,, Indonesia, Singapore e Taiwan dei progetti selezionati e dei lavori in corso. Per quanto riguarda l'Europa, ...