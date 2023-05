Impossibile farlo Amici | salta tutto | Maria De Filippi trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 maggio 2023) Brutta tegola in casa Mediaset: la semifinale del Serale diè stata rimandata. La registrazione che era stata programmata per giovedì 7 maggio è stata annullata, di conseguenza quasi sicuramente non andrà in onda la puntata prevista sabato 9 maggio.Dee la produzione devono fare i conti icon un'inattesa emergenza Covid: quando ormai sono rimasti pochi allievi all'interno della casetta, due di essi sono risultati positivi. Mai come in questo caso il tempismo è stato pessimo, dato che il Serale diè arrivato agli sgoccioli e bisogna decretare il vincitore di questa avvincente edizione. La notizia di due allievi positivi al Covid era già trapelata nei giorni scorsi, ma adesso sarebbero diventati quattro: non è quindi possibile procedere con la registrazione della semifinale, dato che ...