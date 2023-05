Imparare a prendere decisioni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 maggio 2023) La vita è un susseguirsi di. Dalle più piccole alle più grandi, non passa giorno senza che se ne prenda qualcuna. Anche quando non sembra: l’irresolutezza è una scelta ed è quella più rischiosa. Chi “decide di non decidere” lo fa perché non riesce o non vuole affrontare un processo complesso – talvolta doloroso – e la responsabilità che comporta fare delle scelte. Ma tergiversare o lasciare perdere non ferma il tempo e non impedisce che le cose accadano, con la paradossale conseguenza di non avere alcun controllo, perché ci si è “chiamati fuori”. Cosa significauna decisione Ad alimentare il paradosso dell’irresolutezza è il fatto che c’è parecchia confusione su cosa significhiuna decisione. La parola descrive la “scelta operativa” che si compie di fronte a una situazione, dopo l’analisi di varie ...