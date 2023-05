Iliad ripristina la rete andata in down per la rottura di cavi nel Pavese

approfondimento L'importanza del rapporto di fiducia con gli utenti: il caso dila rete: '4 cavi tagliati nel Pavese' La rete di, poi, è stata ripristinata e il down della ...La versione diEcco quindi la versione di: "Ieri alle 14.01 si è verificato il taglio di una fibra in provincia di Pavia, seguito da un secondo taglio di altre tre fibre alle 14.14 in un ...approfondimento L'importanza del rapporto di fiducia con gli utenti: il caso dila rete: '4 cavi tagliati nel Pavese' La rete di, poi, è stata ripristinata e il down della ...

Iliad, rete e telefonate in down in tutta Italia ma problema verso la soluzione Il Sole 24 ORE

La rete di Iliad è stata ripristinata e la "caduta", spiega il gruppo, è stata causata dal taglio di alcuni cavi in fibra in provincia di Pavia. Restano alcune segnalazioni al sito Downdetector ma è l ...Dalle 14 del 2 maggio in tutta Italia situazione critica per gli utenti Iliad, stando ai dati del sito downdetector.it ...