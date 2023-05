Iliad non funziona | problemi su mobile e rete fissa Impossibile telefonare e navigare sul web

Al momento,sono ancora state fornite informazioni ufficiali daItalia sulle cause dei problemi e sulle tempistiche per la risoluzione del disservizio. Downdetector, il sito che monitora le ...... in piazza Comaschi a Gussola per mettere la firma contro l'antennain paese. Una raccolta, ... Come sottolinea Massimo Rossini , capogruppo, "La raccolta firme è appena iniziata, per chiha ......conferma la decisione e il dirigente Luigi Vitelli ha predisposto una ordinanza per imporre a... L'antenna, semplicemente, 'è conforme al comma 7 dell'articolo 7 del Regolamento Comunale, che ...

Iliad down, problemi alla rete e alle chiamate in tutta Italia Corriere della Sera

In queste ultime ore gli utenti di Iliad in Italia hanno iniziato a segnalare molti problemi relativi alla connettività internet, con segnale assente o rallentato a seconda dei casi e delle zone colpi ...Segnalazioni da tutta Italia: Iliad non funziona. Impossibile effettuare e ricevere chiamate, così come utilizzare la rete dati ...