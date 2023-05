Iliad | linea in down | disservizi e lamentele in tutta Italia

... oppure se desideri attivare una nuovamobile. Ti consigliamo di optare per la promozione ...La promo è valida per i nuovi numeri e per coloro che passano a Kena mantenendo il loro numero da,...Gli utenti segnalano problemi sia allatelefonica mobile sia allafissa, sia alle chiamate che alla navigazione Internet.è down ovunque e praticamente al 100% . Ricordiamo che ...Intorno alle 14 di martedì 2 maggio si sono registrati problemi sulladiin tutta Italia. Il sito Downdtector ha ricevuto migliaia di segnalazioni dagli utenti sullo stato della rete: bloccato il traffico dati e impossibile fare o ricevere telefonate. La ...

Iliad, linea down: disservizi e lamentele in tutta Italia ilGiornale.it

Il picco di segnalazioni si è registrato nelle prime ore del pomeriggio. I tecnici hanno fatto sapere di essere al lavoro per risolvere quanto prima il fastidioso disservizio ...Intorno alle 14,30 si sono verificati disservizi sulla linea. E ora, fanno sapere dall'azienda, le problematiche stanno progressivamente rientrando ...