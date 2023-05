Iliad down oggi 2 maggio 2023 in Italia | cosa sta succedendo | problemi con Internet

(Di martedì 2 maggio 2023). Qualche volta quando siamo vittime di un– informatico, telefonico – percepiamo con assoluta consapevolezza quanto le nostre vite siano incentrate sulla tecnologia, e quanto questa sia diventata fondamentale non solo per il nostro lavoro, ma anche per le nostre relazioni affettive e sentimentali. Insomma, unnon è mai una bella notizia. Proprio, martedì 2, ad averesembra sia stata la linea. Molti sono i disservizi che pare si siano registrati proprio nelle ultime ore, segnalati da diversi utenti. Instagram: l’app non funziona, eccosta2 ...

Un picco di segnalazioni, oltre 6mila, sul sito Downdetector stanno indicando alcune difficoltà per gli utenti di. La linea del gestore telefonico, infatti, ha subìto un guasto e i tecnici, secondo quanto si apprende, sono già al lavoro per risolvere il problema. Milano, Roma , Torino, Bologna e Venezia ...

Iliad down, problemi alla rete e alle chiamate in tutta Italia Corriere della Sera

I dettagli sul disservizio. Il servizio Iliad è in down dal primo pomeriggio di martedì 2 maggio. Da tutta Italia gli utenti hanno inviato e continuano ad inviare segnalazioni di disservizi o assenza ...Disservizi soprattutto al centro e al Nord. Ma in tutta Italia sostanzialmente situazione critica per gli utenti Iliad, andata in down più o meno dalle 14 in poi, stando ai dati del sito ...