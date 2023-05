Iliad alle prese con malfunzionamenti | connessione dati e chiamate in difficoltà

(Di martedì 2 maggio 2023) L’operatore di telefonia mobileè recentemente incappato in una serie di problemi che hanno colpito sia la connettivitàche letelefoniche, sia in entrata che in uscita. Numerose testimonianze degli utenti hanno evidenziato questea partire dore 14:30. Si tratta di un fenomeno che ha avuto ripercussioni diffuse sul territorio italiano, come dimostra la mappa di monitoraggio dei problemi di rete disponibile sul sito Downdetector. Downdetector, piattaforma specializzata nel rilevamento di anomalie edei servizi di rete, ha registrato un marcato incremento delle segnalazioni a partire dore 15. Ciò suggerisce che un crescente numero di utenti ha percepito e riportato l’insorgere di tali problematiche, ...

