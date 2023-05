“Ilary | dammi una possibilità!” | ex di Uomini e Donne lancia un appello alla Blasi | vuole andare all’Isola!

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 2 maggio 2023) In attesa di una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, arriva un accoratoconduttriceda parte di un ex volto di. Lui è Lucas Peracchi, ex tronista il quale si rese protagonista di un piccolo ‘scandalo’ nel dating show di Maria De Filippi, tanto da restare ormai fuori dai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.