Ilary Blasi e Bastian Muller | quadretto di famiglia | lui gioca con la piccola Isabel

(Di martedì 2 maggio 2023)sono sempre più affiatati. I due, infatti, da quando sono usciti allo scoperto sono diventati inseparabili. E se in un primo momento la showgirl ha deciso di mantenere la sua relazione con l’imprenditore tedesco il più riservata possibile ad oggi non la nasconde più. Come mostra anche la complicità che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ecco con chi ce l'ha, vacanza a Marrakech finita (per condurre l'Isola) ma scatta la nostalgia: le foto con Bastian Marco Predolin , lo sfogo dopo l'abbandono Secondo le loro ...... "Non credo chee Papi siano ai ferri corti" parla Vladimir Luxuria Luxuria ha parlato ruota libera di tutti i naufraghi dell'attuale edizione e anche dei presunti attriti traed ...La separazione trae Francesco Totti ha assunto i contorni di una battaglia senza fine. E, dopo lo sfratto della famiglia di lei dal centro sportivo La Longarina , sembra non esserci proprio spazio per ...

L'intervista a Vladimir Luxuria a Casa Chi: dalla presunta lite tra Ilary Blasi ed Enrico Papi a naufraghi più discussi dell'attuale edizione dell'Isola Dei Famosi. Vladimir Luxuria, attuale ...In Mora la Totti Soccer school. Continua la lotta per la causa di separazione tra la conduttrice dell’isola dei famosi Ilary Blasi e l’ex numero dieci della Roma Francesco Totti. Questa volta il campo ...