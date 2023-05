Il volley orobico sogna un mercoledì da leoni con Bergamo 91 e Agnelli

(Di martedì 2 maggio 2023) PALLAVOLO.ad alta tensione per ilbergamasco: in campo femminile il91 va a caccia della finale che assegnerà un posto in Europa, in campo maschile l’insegue la finale dei playoff di Serie A2.

Nella formazione di coach Barbolini sono presenti quattro giocatrici che hanno giocato nel capoluogo: Isabella Di Iulio, alzatrice classe '91, in forza alBergamo 1991 nella passata ...Nella formazione di coach Barbolini sono presenti quattro giocatrici che hanno giocato nel capoluogo: Isabella Di Iulio , alzatrice classe '91, in forza alBergamo 1991 nella passata ...... i play off inizieranno contro il VeroMilano. Concludono in doppia cifra Dimitrova con 19, ... Frantti piega le mani del muroe fa 4 - 4. Carlini trova il secondo ace per le rosa, 6 - 6, ...

Il volley orobico sogna un mercoledì da leoni con Bergamo 91 e ... L'Eco di Bergamo

PALLAVOLO. Mercoledì ad alta tensione per il volley bergamasco: in campo femminile il Bergamo 91 va a caccia della finale che assegnerà un posto in Europa, in campo maschile l’Agnelli insegue la final ...Tutto facile per le rossoblù, che vincono in tre set: a Casalmaggiore in palio un posto per la finale per tornare in Europa ...