Il Volley Napoli conquista la finale contro Carbat Matese

(Di martedì 2 maggio 2023) Per ilil sogno continua, le ragazze si preparano ora a vivere ladei playoff. Continua a sognare ilcon le sue ragazze della Serie C, che si sono rese protagoniste di un sabato sera da sogno dinanzi ai propri tifosi. Le azzurre di mister Alessandro Maione

...Visualizza Serie A2- SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:00 Cremonese - Verona 1 - 1 15:00- .... Continua a sognare ilcon le sue ragazze della Serie C, che si sono rese protagoniste di un sabato sera da sogno dinanzi ai propri tifosi. Le azzurre di mister Alessandro Maione hanno incantato la palestra ...... si indaga Cronaca [ 02/05/2023 ] Mercato, gran colpo di Prisma Taranto: ecco Kyle Russel ... PERENZONI VAR: DI MARTINO AVAR: DI BELLO UDINESE "Giovedì 04/05 h. 20.45 ...

Volley Napoli conquista la finale contro Carbat Matese 2a News

Continua a sognare il Volley Napoli con le sue ragazze della Serie C, che si sono rese protagoniste di un sabato sera da sogno dinanzi ai propri tifosi. Le azzurre di mister Alessandro Maione hanno in ...E' in corso nella prefettura di Napoli una riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata ieri dal prefetto ...