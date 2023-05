Il Tar salva ancora una volta l’orsa Jj4 e sospede l’ultimo decreto di Fugatti Esulta la Brambilla

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 maggio 2023) “Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in sede monocratica, ha sospeso l’efficacia deldatato 27 aprile scorso con il quale il presidente della Provincia Mauriziodisponeva l’abbattimento delJJ4; accogliendo anche questo ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa. Fino alla data della prossima udienza, la Provincia non potrà dunque procedere all’abbattimento”. Lo annunciante all’Adnkronos Michela Vittoria, della Lega per la difesa degli animali e dell’ambiente.contro il presidente: accolto il nostro ricorso “Siamo lieti che Tar abbia dato uno stop all’ossessiva guerra dinei confronti degli orsi del Trentino – continua- ...