Il Tar salva ancora l' orsa Jj4

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - In un Paese ad altissima vocazione calcistica qual è l'Italia, se quella tra gli animalisti ed il governatore trentino Maurizio Fugatti fosse una partita di calcio le associazioni a difesa degli orsi con oggi avrebbero nettamente vinto per 3 a 0. Tre, comunque, sono le 'sconfitte' che il presidente della Provincia Autonoma deve incassare dinanzi alla sezione unica del Tribunale amministrativo regionale di Trento. Infatti, le due ordinanze che prevedono l'abbattimento dell''Jj4', ritenuta responsabile a seguito di accertamenti genetici dell'aggressione ad Andrea Papi, il runner di 26 anni ferito mortalmente dal plantigrado nel pomeriggio del 5 aprile nei boschi di Caldes in Val di Sole, sono state sospese dal Tar. La prima sospensione risale al 14 aprile quando il Tar aveva accolto il ricorso della Lega Anti Vivisezione (Lav Italia) dopo che l'8 aprile ...

Leggi anche Orsi del Trentino, dopo JJ4 ilanche MJ5 dall'abbattimento: sospesa l'ordinanza di Fugatti Orsa JJ4, Fugatti tira dritto e firma una nuova ordinanza per abbatterla in attesa del ...... quello del 27 aprile nel quale Fugatti prevedeva l'uccisione di 'Jj4' dopo l'11 maggio, data della prima udienza nel merito dello stesso. Il Tribunale amministrativo regionale trentino questa ..." Siamo lieti cheabbia dato uno stop all'ossessiva guerra di Fugatti nei confronti degli orsi ... Il mistero dell'orso M62 trovato morto Mentre Jj4 al momento è, un altro orso, M62 , è stato ...

Il Tar ha detto ancora no all’abbattimento dell’Orsa Jj4. Oggi, 2 maggio 2023, per la seconda volta in due settimane, il tribunale amministrativo di Trento ha accolto i ricorsi ...Una battaglia politico-giudiziaria infinita. È quella in corso tra la Provincia autonoma di Trento, guidata dal presidente Maurizio Fugatti, ...