Il ruolo dinamico di un nuovo centro. Lo raccontano Fioroni e D’Ubaldo

(Di martedì 2 maggio 2023) Il richiamo al pluralismo politico come orizzonte del cattolicesimo post conciliare spesso nasconde l’insidia della pigrizia intellettuale. Si dà per scontato che l’unica verità stia nella constatazione della diaspora elettorale. Il resto è adeguamento continuo, ricerca della giustificazione, appunti per memoria: nel migliore o nel peggiore dei casi, a seconda dei punti di vista, si fa menzione del disagio dei cattolici. È troppo poco, indubbiamente. A forza di ripetere che la Dc non torna più, perché in effetti sono cambiate le condizioni storiche, si finisce nell’iperuranio della “politica dei valori”, senza più aderenza al “valore della politica” in quanto tale, alla sua articolazione concreta (programmi, alleanze, mediazioni). Si scivola così nella banalità, con la conseguenza di disperdere la forza di una vitale tradizione politica. I cattolici di destra hanno scelto da tempo la ...