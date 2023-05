Il Psg ha presentato un’offerta d’acquisto ufficiale per lo Stade de France L’Equipe

(Di martedì 2 maggio 2023) Il Psg vuole cambiare stadio. Ci pensa già da tempo. Al-Khelaifi vorrebbe vedere la propria squadra in un impianto sportivo molto più grande del Parco dei Principi che può ospitare al massimo 47.000 persone. I lavori di ampliamento sarebbero finanziati dalla società se avesse la proprietà dello stadio, ma le trattative con il comune hanno portato passi in avanti. Così il presidente del Psg ha virato sullode, lo stadio dove la nazionalese gioca le sue partite. A riportare dell’offertadello stadio è il quotidianose. Il Psg vorrebbe giocare nell’impianto già a partire dalla stagione 2025/26. L’offerta messa sul tavolo impone ora una decisione da parte del governose che dovrebbe far partire ...

Perché all'indomani del ko, lo stesso Messi non si èalla seduta di allenamento ..., bufera attorno a Messi. Ilha preferito non commentare la situazione legata a Messi, ma L'Equipe ...Un'offerta da 400 milioni di euro all'anno Il campione argentino non si èall'allenamento deldel lunedì perché era andato a Riyad forse per rispettare il lucroso contratto come ...Ieri David Beckham si èall'allenamento del. Certo, una visita particolarmente gradita visto che l'ex calciatore fu una delle prime stelle del club. D'altro canto, però, il sospetto è che la presenza della ...

Il fuoriclasse argentino lascerà Parigi a giugno ed è pronto a valutare l'offerta da 400 milioni di euro all'anno dell'Al-Hilal ...