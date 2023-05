Ildell'oro è stabile questa mattina a 1.983 dollari l'oncia. La variazione sui mercati asiatici è quasi impercettibile e pari a - 0,03%. . 2 maggio 2023Dopo avere fornito alcune cifre a supporto di questa analisi, sia suldel latte fresco, come dello(entrambi in forte crescita ma ora il secondo in discesa) e dei formaggi grana padano e ...oro e riunione Fed : cosa può succedere al metallo prezioso in vista della decisione sui ... L'oroè salito dello 0,1% a $1.989,91 l'oncia, in aumento di circa l'1,1% per il mese. I futures ...

Il prezzo spot dell'oro è stabile a 1.983 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Il prezzo spot dell'oro è stabile questa mattina a 1.983 dollari l'oncia. La variazione sui mercati asiatici è quasi impercettibile e pari a -0,03%. (ANSA). (ANSA) ...La prima settimana di maggio potrebbe essere turbolenta per i mercati. Ecco come si presentano SPY, Bitcoin e oro spot ...