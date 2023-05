Il prefetto di Udine | «Udinese-Napoli si giocherà alle 20 | 45 | ci è sembrata la valutazione più opportuna»

(Di martedì 2 maggio 2023) Massimo Marchesiello,di, ha parlato a Radio Kiss Kissin vista del match trase eMassimo Marchesiello,di, ha parlato a Radio Kiss Kiss. PAROLE – «E’ confermato chese-si20:45, ci èlapiùviste anche le polemiche e le complicazioni che ci sono state in questo periodo. E’ tutto confermato, è un problema di ordine pubblico in più perma sapremo affrontare la situazione come sempre. Tifosi? Saranno 10 mila, tutti quelli non residenti in Campania verranno a tifare ...

Massimo Marchesiello,di, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match tra Udinese e Napoli Massimo Marchesiello,di, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. PAROLE - "E' confermato che ...... due per ogni settore, dove poter trasmettere in diretta la partita di. Abbiamo dovuto ... il questore e ilhanno dato il via anche a unimplementazione della tutela e dei servizi per la ...Necessario che le tifoserie non si incontrino dopo il match" A dare indicazioni sul match di giovedì anche ildi, Massimo Marchesiello: "Come già annunciato, l'orario della gara tra ...

Prefetto di Udine: “Si giocherà alle 20:45, previsti 10mila tifosi azzurri. Sul rientro della... Tutto Napoli

'Vedere questo entusiasmo al quale credo di avere un po' collaborato mi inorgoglisce anche' NAPOLI (ITALPRESS) - Maxischermi al Maradona ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...