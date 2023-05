Il petrolio è in calo a New York a 75 | 22 dollari

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,58% a 75,22 dollari al barile. . 2 maggio 2023In questo momento, i future sul Dow Jones perdono 73 punti ( - 0,21%), quelli sullo S&P 500 cedono 7,75 punti ( - 0,19%), quelli sul Nasdaq sono indi 8,75 punti ( - 0,07%). IlWti al ...Mercati: focus su Fed e BCE Tutti i mercati erano impostati al ribasso o in forte, come quelli ... ma anche gli energetici, per la stretta connessione con il prezzo del, visto l'...

Il petrolio è in lieve calo in avvio, Wti a 75,5 dollari Agenzia ANSA

Prezzo del petrolio in calo: recessione e prossime mosse Fed spaventano il greggio. L'oro nero affonda, con una domanda debole e prospettive cupe sulla ripresa. Cosa aspettarsiIl petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,58% a 75,22 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...