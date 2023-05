Il Paris Saint-Germain ha sospeso Messi per due settimane

(Di martedì 2 maggio 2023) AGI - Lionelè statoduedal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del club, che è intervenuto con una punizione esemplare. In queste due, l'argentino non potrà allenarsi e non percepirà stipendio.salterà quindi le prossime due partite di campionato, domenica a Troyes e contro l'Ajaccio il 13 maggio. Potrebbe tornare in occasione del match contro l'Auxerre il 21 maggio.

Ormai sembra certo, ilGermain non rinnoverà il contratto a Lionel Messi che è stato addirittura sospeso per due settimane dalla società per essere volato in Arabia Saudita senza il permesso del club. Messi ha ...AGI - Lionel Messi è stato sospeso due settimane dal Psg. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del ...2 Marco Verratti non è più certo del suo posto al centro del- Germain. ' Le Parisien ' ha svelato un retroscena sul centrocampista della Nazionale azzurra, tornato dalle vacanze post Mondiali in sovrappeso di quattro chili : Il quotidiano ha ...

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Ormai sembra certo, il Paris Saint Germain non rinnoverà il contratto a Lionel Messi che è stato addirittura sospeso per due settimane dalla società per essere volato in Arabia Saudita senza permesso.