Il Papu ritorna in A | sarà lui il primo colpo

Leggi su calciomercatonews

(Di martedì 2 maggio 2023) L’esperienza a Siviglia per ilGomez è ormai finita. Per lui possibile un ritorno in Serie A visto il forte interessamento di una squadra. I dettagli. IlGomez… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.