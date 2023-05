Il “padrino dell’Intelligenza Artificiale” Geoffrey Hinton lascia Google | “Così posso parlare liberamente dei suoi pericoli”

(Di martedì 2 maggio 2023) Nonostante sia considerato il “”, l’informatico britannico naturalizzato canadese,, ha annunciato il suo addio a, che su questa tecnologia sta investendo miliardi di dollari come le altre big tech, per poterdei rischi legati allo sviluppo dell’IA. Il 75enne ha motivato la sua decisione con un tweet, dopo che il New York Times aveva anticipato la notizia: “Me ne sono andato per poterdei“.ha comunque specificato che all’interno del colosso di Mountain View si è “agito in modo molto responsabile” nello sviluppo, ...

