Il padrino dell' Ai lascia Google | Hinton | Rischi per l' umanità

Geoffrey Hinton, considerato il'intelligenza artifificiale, lascia a 75 anni il suo posto di lavoro a Google, dove lavorava da oltre un decennio proprio per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale. L'annuncio in ...... ne è considerato una sorta di. Recentemente, nel corso di alcune interviste, ha raccontato di aver lasciato l'azienda di Cupertino e ha fornito la sua opinione sullo stato attuale' ...Nelle scorse ore ha fatto scalpore l'addio a Google di Geoffrey Hinton, soprannominato'AI, scelta intrapresa per timori e pericoli legati ai recenti sviluppi'intelligenza arificiale.

L'intelligenza artificiale preoccupa chi l'ha scoperta. Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il "padrino dell'AI" ha lasciato Google per poter parlare liberamente proprio "dei pericoli" dell'intellig ...