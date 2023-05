Il nuovo corso di Tom Ford | Peter Hawkings è il nuovo Direttore Creativo

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 2 maggio 2023) Life&People.it A pochi giorni dalla notizia dell’abbandono della Maison da parte del suo omonimo creatore i nuovi proprietari del brand ne hanno annunciato il successore, si tratta del, a fianco di Tomda venticinque anni. RINNOVAMENTO SI, ROTTURA CON IL PASSATO NO Le coordinate adottate dal gruppo Estée Lauder per il preannunciato avvicendamento di cariche all’interno della casa di moda, a cui il designer texano ha dato vita nel 2005, si collocano nel segno della continuità. A guidare Tomsaranno, infatti, due figure che vantano un rapporto durevole con il brand. Per la carica diCEO la scelta è ricaduta su Guillaume Jesel, in Estée Lauder dal 2000 e dal ...