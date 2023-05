Il Napoli vince lo scudetto a Udine se… Le combinazioni e l’ipotesi “vittoria in albergo”

(Di martedì 2 maggio 2023) Ilha visto rimandata la festa. Il gol di Boulaye Dia nel derby con la Salernitana ha allungato di qualche altro giorno l’attesa spasmodica degli azzurri di ricucirsi al petto il tricolore dopo trentatré anni per il più grande trionfo della squadra dal post Maradona. Ma si sa, l’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Ora manca davvero un unico, ultimo passo per chiudere i conti. Che può arrivare già tra due giorni nella partita contro un’se che ormai non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, essendo ormai scivolata al tredicesimo posto ma con 42 punti in saccoccia, quindici in più rispetto alla zona retrocessione. Alla squadra di Spalletti basterà non perdere alla Dacia Arena per rendersi irraggiungibile alla Lazio, al momento seconda in classifica con 18 punti da recuperare, gli stessi disponibili ...

Il Napoli vince lo scudetto se... Quanti punti mancano, la variabili e le combinazioni Corriere della Sera

Siamo ormai prossimi a vedere in scena l'ultima giornata di stagione regolare in Serie A 2022-2023. Un'altra annata è pronta a concludersi, con il duello per la prima posizione che avrà termine al par ...La squadra di Spalletti scenderà in campo giovedì 4 maggio alle ore 20.45. La decisione è stata confermata dopo un incontro in prefettura a Napoli ...